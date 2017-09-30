Госкомиссия по запасам полезных ископаемых Туркменистана совершенствует свою деятельность

2017-09-30 09:48 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане проводится работа по совершенствованию структуры совета Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Кабинете министров, сообщает в субботу госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Ранее сообщалось, что потенциальные ресурсы углеводородов Туркменистана составляют 71,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, из которых 53 миллиарда приходится на сухопутные, а 18,2 миллиардов тонн - на морские участки,

Кроме того, десятки видов полезных ископаемых, среди которых гидроминеральные и минеральные богатства, калиевые и натриевые соли, сера, известняк, различные металлы, поделочные и драгоценные камни, вкупе с колоссальными запасами углеводородных ресурсов позволяют наращивать производство азотных, фосфорных,

калийных удобрений, столь необходимых в агропромышленном комплексе.

Полностью и всесторонне задействовать этот имеющийся потенциал поможет программа комплексного использования сырьевых источников химиндустрии. Так, огромными возможностями в этом плане обладают Челекенское, Небитдаг-Монжуклинское, Боядагское и другие месторождения йодобромных вод, содержащие десятки элементов таблицы Менделеева.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)