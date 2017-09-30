Польша истребует репарации с Германии через парламентский комитет

2017-09-30 09:49 | www.oxu.az | 4

Польский парламент сформировал комитет по вопросу выплаты ФРГ репараций за годы Второй мировой войны, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Мы хотим начать работу в рамках польского парламента, результатом чего должен стать анализ размера репараций», - сообщил депутат Аркадиюш Мулярчик, избранный председателем комитета.

Дата вынесения решения комитета по вопросу выплаты репараций пока не называется.

Как сообщалось, страна намерена вынести обсуждение военных репараций с ФРГ на международный уровень. Эксперты пришли к выводу, что из-за действий нацистской Германии страна понесла наибольше человеческие и ресурсные потери в Европе.

Германия не согласна с претензиями Польши.