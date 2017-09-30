Туркменистан бесплатно будет учить в своих вузах афганских студентов

2017-09-30 09:51 | www.trend.az | 4
АШХАБАД /Trend/ - На заседании правительства Туркменистана был представлен отчет о приёме иностранных граждан в высшие учебные заведения страны, пишет в субботу газета "Ватан".
Так, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере
образования между правительствами Туркменистана и Афганистана
"предлагается на бесплатной основе принять группу афганских граждан на
курсы по изучению языков в Туркменский государственный педагогический
институт имени Сейди".
Кроме того, намечено принять группу граждан КНР на курсы по
изучению языков в Туркменском национальном институте мировых языков
имени Азади.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился о приёме в
туркменские вузы иностранных граждан, поручив держать под контролем
условия, создаваемые для их учёбы.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)