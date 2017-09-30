Глава Туркменистана поручил усилить борьбу с коррупцией

2017-09-30 09:58 | www.trend.az | 4

АШХАБАД / Trend/ - В обращении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к сотрудникам министерства национальной безопасности в связи с 26-летием этого ведомства говорится, что следует усилить проводимую совместно с другими правоохранительными органами борьбу с коррупцией и взяточничеством, добиться полного искоренения этих негативных явлений.

"Вы должны противостоять вызовам и угрозам современности, не допускать проникновения в страну таких опасных явлений, как международный терроризм, экстремизм, киберпреступность", - сказано в послании.

Ранее сообщалось, что в ряде министерств и ведомств были выявлены случаи злоупотребления некоторыми ответственными работниками должностными полномочиями, факты взяточничества и контрабанды.

В частности, было доложено о результатах проверки деятельности структур сельскохозяйственного комплекса и государственного концерна «Туркменхимия».

В середине мая в Туркменистане были заведены уголовные дела по признакам преступлений, связанных со взяточничеством и хищением государственного имущества.

Были представлены результаты следственных действий и принятых мер по уголовным делам бывших руководителей дирекции по строительству газохимического комплекса госконцерна «Туркменгаз», Байрамалийского предприятия по производству растительного масла гособъединения пищевой промышленности и Бахарлынского цементного завода гособъединения

«Туркменцемент».

Также были озвучены итоги судебного разбирательства по уголовным делам ряда сотрудников органов прокуратуры.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)