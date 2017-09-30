Европарламент: Референдум в Каталонии идет вразрез с законами Евросоюза

2017-09-30 10:12 | www.oxu.az | 7

Глава Европарламента Антонио Таяни считает, что проведение каталонского референдума противоречит законам Евросоюза, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Референдум в Испании противоречит конституции страны, соответственно, он противоречит европейским законам», - заявил Таяни.

По словам Таяни, проблема лежит в юридической плоскости, а на политическом уровне лучшим решением станет диалог между испанским правительством и Барселоной.

На 1 октября назначено проведение референдума о выходе Каталонии из состава Испании. Мадрид неоднократно называли плебисцит незаконным.

Это будет второй референдум о независимости автономии. В 2009—2010 годах проводился многоэтапный «неофициальный» референдум. На 2014 год планировался референдум об отделении, но его запретил Конституционный суд Испании.