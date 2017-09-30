КР и РФ обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

2017-09-30 10:13 | www.trend.az | 4

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков накануне в Москве встретился с министром экономического развития России Максимом Орешкиным.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики КР, в ходе встречи стороны предметно обсудили намеченные совместные проекты в торгово-экономической и инвестиционной сферах, передает Кабар.

В ходе встречи, главы экономических ведомств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, увеличения товарооборота, привлечения инвестиций, развития экспорта, включая использование механизмов АО «Российский экспортный центр» по кредитованию, страхованию, получению банковских гарантий.

Стороны также обменялись мнениями по укреплению достигнутых экономических показателей, совершенствованию поставленных задач по дальнейшему поступательному развитию экономики с учетом рассмотрения новых проектов в рамках работы Кыргызско-Российского фонда развития.

По итогам встречи главы экономических ведомств двух стран договорились активизировать сотрудничество на всех уровнях и приложить все усилия для развития двусторонних торгово-экономических связей.

Также министр А. Новиков пригласил своего коллегу принять участие в 6-й межрегиональной кыргызско-российской конференции, с участием руководителей регионов двух стран, которая пройдет в начале 2018 года в Кыргызской Республике.