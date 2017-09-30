Новые кадровые назначения в Казахстане

2017-09-30 10:20 | www.trend.az | 8

На уходящей неделе произошли кадровые назначения как в центральных, так и региональных органах власти, также произошли перестановки в судейском корпусе и в банковском секторе. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Так, в Министерстве национальной экономики назначен новый вице-министр, эту должность занял Бауржан Бекешев.

Бауржан Бекешев родился в 1961 году в Карагандинской области. В 1983 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2001 году - Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова. По специальности инженер-механик, юрист. Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером производственного обучения в Караганде. В 1986-1997 годах работал инженером-конструктором, заместителем начальника цеха по ремонту комбайнов завода по ремонту горношахтного оборудования ПО «Карагандауголь». В 1999-2008 годах работал в департаменте предпринимательства и промышленности Карагандинской области, Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей, ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация производителей ПЭТ-Упаковки». В 2008-2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики. С 2014 года и по настоящее время работал директором департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в Москве. Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «20 лет независимости РК».

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Бауржан Бишенов назначен заместителем председателя правления АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Бауржан Бишенов, 1983 года рождения, окончил высшую школу права «Әділет» по специальности «Правоведение», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2004 году сотрудником Акмолинской транспортной прокуратуры. В 2006 году работал главным специалистом отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок департамента здравоохранения Астаны. С 2006 по 2008 годы проработал в управлении нормотворческой деятельности юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК. В период с 2008 года по 2012 год работал заместителем начальника отдела претензионно-исковой и нормативно-правовой работы, начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления и начальник юридической службы в АО «Пассажирские перевозки». С ноября 2011 года по декабрь 2015 года занимал должность директора департамента правового обеспечения, управляющего директора, исполнительного директора АО «КазАгроФинанс», члена правления. С декабря 2015 года по сентябрь 2017 года - управляющий директор по правовым вопросам АО «НК «ҚазАвтоЖол», член правления.

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Директором департамента организации медицинской помощи Минздрава РК назначена Лаура Ахметниязова.

Лаура Ахметниязова окончила в 1993 году Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «врач». Трудовую деятельность она начала в 1995 году клиническим ординатором Южно-Казахстанской государственной медицинской академии. В разные годы Лаура Ахметниязова работала главным специалистом Фонда медицинского страхования и управления здравоохранения ЮКО, начальником отделов департамента Комитета контроля медицинской деятельности по Акмолинской области и Комитета контроля медицинской деятельности МЗ РК. Она являлась менеджером по качеству АО «Национальный медицинский холдинг», начальником управления Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК, заместителем начальника управления здравоохранения города Астаны. В 2013 году Лаура Ахметниязова была назначена председателем Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК, в 2014 году - заместителем директора департамента стратегического развития МЗ РК. Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Казахстан».

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В Астане назначены новые судьи. Так, Указом Президента РК от 22 сентября на должность судьи Алматинского районного суда города Астаны назначены Айбек Амангельдин и Досжан Жумаев, на должность судьи Сарыаркинского районного суда города Астаны Айгуль Сайлыбаева, на должность судьи специализированного межрайонного экономического суда города Астаны Нариман Бекназаров.

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Ермек Рахимов назначен руководителем управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области.

Ермек Анатольевич Рахимов, 1984 года рождения, родился в Омской области Российской Федерации. Окончил Казахскую национальную музыкальную академию, Лондонский университет по специальностям «оперный певец», «магистр искусства». Трудовую деятельность начал в 2009 году советником по связям с общественностью, главный менеджер Ассоциации «Болашак» в городе Астане. В 2011 году занимал должность директора корпоративного фонда «Болашак» в Алматы. С 2011 по 2013 годы работал заместителем директора, директором корпоративного фонда «Болашак» в Астане. С 2014 по 2015 годы работал заместителем директора Национальной картинной галереи в Астане. С 2015 по 2016 годы занимал должность и.о., руководителя управления музеев и библиотек департамента по делам культуры и искусства в Астане. С 2016 года до настоящего назначения занимал должность заместителя директора департамента культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.