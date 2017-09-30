В парламент направлен законопроект, охватывающий комплексные изменения в Уголовный кодекс

2017-09-30 10:25 | www.apa.az | 6

С целью решения вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики от 10 февраля 2017 года «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества» вопросов, а также полного выполнения возложенных на Верховный суд и Министерство юстиции обязательств, либерализации уголовной политики и эффективной организации деятельности по уголовному преследованию создана совместная рабочая группа, в соответствующем порядке разработан и представлен пакет предложений.

Как сообщает АПА, об этом говорится в опубликованной в газете «Азербайджан» статье генпрокурора Закира Гаралова.

Генпрокурор отметил, что предложения были всестороннее проанализированы. С учетом передовой международной практики и применения законодательства на практике был разработан законопроект, охватывающий комплексные изменения в Уголовный кодекс, и в порядке законодательной инициативы направлен президентом в Милли Меджлис. В настоящее время законопроект рассматривается.