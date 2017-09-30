В следующем финансовом году США примут не более 45 тысяч беженцев

2017-09-30 10:24 | www.oxu.az | 5

В следующем финансовом году США примут не более 45 тысяч беженцев. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп.

Об этом говорится в распространенном Белым домом меморандуме, передает Oxu.Az.

«Прием до 45 тыс. беженцев в Соединенные Штаты в течение финансового 2018 года обосновывается гуманитарными вопросами и иными причинами, отвечающими национальным интересам», - говорится в документе.

Там же отмечается, что из стран Африки планируется принять не более 19 тыс. беженцев, Восточной Азии — 5 тыс., Европы и Центральной Азии — 2 тыс., стран Латинской Америки и Карибского бассейна — 1,5 тыс., Ближнего Востока и Южной Азии — 17,5 тыс. При этом в случае необходимости неиспользованные квоты могут быть перенесены с одного региона на другой.