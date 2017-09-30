Президент Узбекистана обсудил вопросы укрепления межконфессионального диалога с Патриархом Всея Руси Кириллом

2017-09-30 10:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы укрепления межконфессионального диалога с Патриархом Московсковским и Всея Руси Кириллом, сообщает сайт президента.

Глава нашего государства, тепло приветствуя высокого гостя, с глубоким удовлетворением отметил, что прибытие Предстоятеля Русской православной церкви в Узбекистан является важным событием в укреплении традиционно тесных и дружественных связей между двумя странами и народами.

Было подчеркнуто, что интенсивный узбекско-российский диалог на высшем и высоком уровнях придал необходимую динамику практическому взаимодействию по всем направлениям и вывел двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

Особое внимание уделено значимости визита Патриарха Кирилла для дальнейшего обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, а также религиозной толерантности в наших странах.

Сегодня в Узбекистане единой семьей живут представители более 130 наций и народностей, 16 конфессий. Для них созданы все условия для развития своей национальной культуры, традиций и обычаев.

В Узбекистане действуют 138 национальных культурных центров, в Ташкенте созданы Дом и Парк дружбы. При Кабинете Министров Республики Узбекистан образован Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления межконфессионального диалога, обеспечения межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, а также образования и нравственного воспитания молодого поколения с целью противодействия таким глобальным вызовам и угрозам, как экстремизм, терроризм и радикализм.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл высоко оценил проводимую в стране политику по обеспечению межнационального мира и согласия, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми разного вероисповедания, а также осуществляемый новый этап социально-экономических реформ в рамках принятой Стратегии действий по развитию Узбекистана.