Таджикистан и Международный Валютный Фонд обсудили перспективы развития экономики страны

2017-09-30 10:40 | www.trend.az | 4

В преддверии ежегодного собрания Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда в г. Вашингтоне, накануне в Министерстве финансов Республики Таджикистан состоялась встреча Министра финансов Республики Таджикистан Абдусалома Курбониёна с вновь назначенной Главой Миссии Международного Валютного Фонда по Республике Таджикистан Падамжой Ханделвал. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в секретариате Минфина страны.

Министр финансов Республики Таджикистан Абдусалом Курбониён поздравил Падамжу Ханделвал с назначением на должность Главы Постоянного Представительства Международного Валютного Фонда в Республике Таджикистан, пожелав ей успехов в предстоящей трудовой деятельности и в решении поставленных целей.

В ходе встречи, которая прошла в конструктивной обстановке, стороны обсудили перспективы развития экономики нашей страны, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам.

А. Курбониён выразил признательность Падамже Ханделвал и всем участникам встречи за содержательную и конструктивную беседу, а также выразил уверенность в том, что дальнейшие взаимные отношения между Республикой Таджикистан и Международным Валютным Фондом будут и впредь крепнуть и успешно развиваться.