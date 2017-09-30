МИД России: Конвенция о правовом статусе Каспия будет подписана в следующем году

2017-09-30 10:53 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство «Интерфакс», об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков на третьем Каспийском медиафоруме в Астрахани.

«Каспийское направление российской внешней политики сейчас активизируется. Те, кто отслеживает новости, видят, что эта тема фигурирует и в переговорах нашего президента, и в переговорах министра иностранных дел, когда они встречаются с коллегами из прикаспийских государств», - заявил И.Братчиков.

Посол добавил, что Россия рассчитывает на подписание Конвенции в Казахстане в следующем году. Игорь Братчиков также отметил, что при подписании документа будут учтены интересы субъектов России.