Генпрокурор Азербайджана назвал сроки следствия по делу группы военных и гражданских лиц, обвиняемых в шпионаже

2017-09-30 10:56 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - До конца этого года завершится следствие по делу группы военных и гражданских лиц, обвиняемых в шпионаже, сказал в субботу журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

По его словам, группа была выявлена министерством обороны, и в настоящее время следствие ведется Военной прокуратурой республики.

В распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры, минобороны, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана сообщалось, что в стране была выявлена группа военнослужащих и гражданских лиц, передававших секретную военную информацию разведывательным и специальным органам ВС Армении.

На основе собранных материалов третьего мая было возбуждено уголовное дело и создана оперативно-следственная группа из сотрудников вышеназванных ведомств для проведения предварительного следствия.

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий были предотвращены провокации и террористические акты, планируемые в общественных местах Баку. Вовлеченные в секретное сотрудничество военнослужащие и гражданские лица были привлечены к уголовной ответственности, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В заявлении также сообщалось, что по уголовному делу продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности всего круга виновных лиц.

Также сообщалось, что будет решительно пресекаться любая провокационная и террористическая деятельность, направленная на намеренное обострение ситуации в стране, в том числе в Баку, и будут приняты решительные адекватные меры.