На Евро-2017 Азербайджан сыграет с Голландией в 1/2 финала

2017-09-30 11:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня на женском чемпионате Европы по волейболу в Азербайджане и Грузии пора полуфиналов.

Это означает, что число соискателей главного приза Европейской Конфедерации волейбола сократилось до четырех стран.

Итак, субботний полуфинальный вечер в уютной Национальной арене гимнастики откроют сборные Азербайджана и Голландии. Как сказала Trend после сказочной победы над Германией лидер команды Валерия Мамедова: "Наша цель - золотые медали Евро-2017, и поэтому мы должны выходить в финал". Этот полуфинал, который уже нарекли "матчем жизни", начнется в 18:00.

В другом матче 1/2 финала сойдутся бронзовые призеры Евро-2015 сборная Сербии и "крепкий орешек" Евро-2017 - команда Турции. Начало встречи в 20:30.

(Автор: Шахин Кязымзаде)