Генпрокурор: В отношении любого незаконно посетившего Нагорный Карабах будет возбуждено уголовное дело

2017-09-30 11:24 | www.oxu.az | 5

«К сожалению, группа турецких граждан, проявив неуважение к территориальной целостности нашей страны, посетила оккупированный армянскими агрессорами Нагорный Карабах».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Закир Гаралов.

Он отметил, что после получения информации в связи с этим Генпрокуратурой в отношении этих лиц было возбуждено уголовное дело и они объявлены в международный розыск:

«Визит этих лиц не является позицией турецкого государства. Они известны своей проармянской позицией и поддерживают РПК, пропагандируют создание независимого курдского государства. В отношении любого незаконно посетившего Нагорный Карабах будет возбуждено уголовное дело, и мы будем следить за ними во всех странах».