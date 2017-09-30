Взаимовыгодное сотрудничество с КНР - неизменный внешнеполитический приоритет Беларуси - Лукашенко

2017-09-30 11:25 | www.trend.az | 5

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю празднования Дня провозглашения КНР. Об этом передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что проводимый в стране под Вашим мудрым руководством курс поступательных политических и экономических преобразований позволит обеспечить рост благосостояния китайского народа и последовательно осуществить мечту о возрождении великой китайской нации", - говорится в послании.

Глава государства отметил, что за 25 лет с момента установления дипломатических отношений Беларусь и Китай достигли качественного прорыва на двустороннем уровне и продолжают активно наращивать взаимодействие по всем направлениям, координировать усилия при решении важных задач региональной и глобальной повестки дня, в том числе при реализации стратегической концепции "Один пояс и один путь". "Равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с КНР является неизменным внешнеполитическим приоритетом белорусского государства", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пригласил Председателя Китайской Народной Республики посетить Беларусь с государственным визитом в 2018 году, выразив уверенность, что это событие придаст новый мощный импульс двустороннему взаимодействию.