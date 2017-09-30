Мадуро считает, что Трамп одержим им

2017-09-30 11:35 | www.oxu.az | 4

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что его американский коллега Дональд Трамп одержим им, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Дональд Трамп каждый день мне что-то говорит, Дональд Трамп одержим Николасом Мадуро, это потому что я рабочий человек, а он привык злоупотреблять в отношении рабочих и женщин. Это все из-за этого же, правда", - заявил Мадуро в ходе своего выступления в эфире государственного телевидения.

При этом, считает Мадуро, глава США мог бы больше внимания уделять проблемам Пуэрто-Рико после прохождения урагана "Мария".

"Ужасная трагедия, которую переживает народ Пуэрто-Рико, а Дональд Трамп к ним все не едет. Посвяти себя управлению своей страной, которой ты руководишь весьма плохо, конфликты и конфликты, и никакой из них ты не решаешь", - заметил венесуэльский лидер.

Мадуро заверил, что он полон сил для борьбы, особенно когда американский лидер называет его диктатором.

"Этот народ (Венесуэлы) не может попасть в руки такому магнату, как Дональд Трамп", - заметил он.

Ранее Мадуро критиковал Трампа за то, что тот назвал Венесуэлу "социалистической диктатурой". Он заявил, что Венесуэла — демократическая страна, а при в социализме не может быть диктатур, так как они возможны лишь при капитализме, где существует политическая и экономическая элита, навязывающая свою волю.