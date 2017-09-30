Ученые провели уникальный эксперимент по межконтинентальной квантовой «телепортации»

2017-09-30 11:52 | www.oxu.az | 6

Китайские и австрийские физики впервые провели межконтинентальную «телепортацию» частиц и сеанс конференцсвязи, защищенной на квантовом уровне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, это удалось сделать при помощи первого квантового спутника связи «Мо-Цзы».

«Нам удалось передать квантовые ключи со спутника на Землю на дистанции в 1200 км, связать две разные точки на поверхности планеты на аналогичном расстоянии, а также провести первые опыты по орбитальной квантовой телепортации», - сообщили в Китайской академии наук.

По словам ученых, эксперимент позволил улучшить качество связи по сравнению с оптоволокном в 20 раз.