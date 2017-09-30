В Тайвани во время подзарядки у женщины взорвался iPhone 8 Plus

2017-09-30 12:04 | www.oxu.az | 4

Первый случай возгорания смартфона iPhone 8 Plus произошел на острове Тайвань.

Женщина по фамили Ву из тайваньского города Тайчжун приобрела в кредит золотой iPhone 8 Plus на 64 Гб 23 сентября — на следующий же день после старта продаж нового гаджета от Apple, сообщает портал Gizmochina.

Однако спустя пять дней устройство взорвалось во время подзарядки. Сообщается, что в тот момент iPhone 8 Plus был заряжен на 70 процентов. Причем, использовалось оригинальное зарядное устройство.

Владелица айфона говорит, что он взорвался спустя три минуты после подключения к сети.

Л.А.