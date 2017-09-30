Макрон предложил Багдаду помощь в решении конфликта вокруг Курдистана

2017-09-30 12:10 | www.oxu.az | 5

«Ирак и Иракский Курдистан должны «оставаться едиными в своем стремлении к борьбе организацией «Исламское государство» и стабилизации ситуации в Ираке».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters , об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

По данным СМИ, Макрон предложил помощь Багдаду в деэскалации конфликта вокруг Иракского Курдистана.

Он призвал иракского премьера избегать «любой эскалации» конфликта, а также пригласил аль-Абади приехать 5 октября в Париж для переговоров по курдскому референдуму о независимости.

Напомним, референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 25 сентября. 91,83% жителей региона проголосовали за независимость региона. Ирак назвал референдум «неконституционным». В то же время Турция и Иран закрыли границы с Иракским Курдистаном. Турецкий президент пригрозил Курдистану голодом и нефтяным эмбарго.