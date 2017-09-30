Впервые в Баку ретро-звёзды соберутся на "Супердискотеке 80-90-х"!

2017-09-30 12:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Отличная новость для любителей ретро-музыки! 23 ноября на сцене Elektra Hall Baku пройдет большой ретро-фестиваль "Супердискотека 80-90х" с участием звезд российской эстрады, сообщает Trend Life.

В четырехчасовой концертной программе примут участие - группа "Ласковый май", Влад Сташевский, группа "Hi-Fi", Гарик Богомазов из группы "Отпетые мошенники", Николай Трубач, Сергей Беликов и другие. Артисты представят свои лучшие хиты в сопровождении шоу-балета "NERO", который подготовил эксклюзивные танцевальные номера специально для этого мероприятия. А после звездного марафона сцену будет зажигать Dj Wave с программой "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады". Лазерное шоу, тёплая атмосфера ностальгии, любимые хиты 80-90-х в исполнении звезд - яркое событие в музыкальной жизни Баку.

Билеты продаются во всех кассах города и на сайте www.iticket.az . Справки по телефону (051) 3033540

Официальная страница мероприятия - https://www.facebook.com/events/260498257769111/

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(Автор: Вугар Иманов)