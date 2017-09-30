На Иванку Трамп подали в суд

2017-09-30 12:17 | www.oxu.az | 6

Основатель бренда Эдгардо Осорио уличил дочь президента США в краже запатентованного дизайна босоножек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Woman.ua со ссылкой на independent.co.uk.

Эдгардо Осорио построил собственную модную империю Aquazzura. Одной из самых знаковых моделей бренда стали утонченные босоножки с кисточкой из замши, и шнуровкой. Босоножки доступны во всех классических цветах по цене 785 долларов. Именно благодаря этой модели бренд вышел на международную арену моды и занял собственную нишу. Сразу после выхода на рынок культовой пары обуви Wild Thing, ее поклонниками стали мировые знаменитости и ТОП-блоггеры.

Все бы ничего, если бы Осорио не узнал, что бренд дочери американского президента Иванки Трамп выпускает точно такую же модель босоножек, но стоимость их составляет всего 65 долларов.

Сообщается, что изначально основатель Aquazzura намеревался решить вопрос мирным путем и предложил компании Иванки Трамп просто снять модель с производства, а все вырученные средства передать авторам, на что получил отрицательный ответ. Представители бренда отказались от сделки, после чего Осорио подал заявление в суд, утверждая, что компания нагло дублировала запатентованную модель.

Напомним, что ранее Иванка Трамп оказалась в центре сандала международного масштаба.

Оказалось, Иванка платит работникам ее фабрики в Китае просто копейки. За неделю они получают около 62 долларов, а работают по 60 часов. Помимо всего прочего, во время плановой проверки в октябре прошлого года на фабрике было обнаружено большое количество нарушений.