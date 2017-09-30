Правозащитники подадут в суд на Белый дом из-за указа Трампа

2017-09-30 12:13 | www.trend.az | 5

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) оспорит в суде новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на The Hill.

Ранее Белый дом расширил список стран, для граждан которых действуют ограничения на въезд в США. В новый перечень внесли Венесуэлу, КНДР и Чад. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены в том числе и для тех, у кого есть доказанная связь жителями США.

Вашингтон утверждает, что указанные государства нарушают протоколы, касающиеся идентификации лиц и обмена информацией.

"Новейший запрет президента Трампа остается антимусульманским по своей сути и дискриминирует людей по национальному признаку, что противозаконно", — заявил испольнительный директор ACLU Энтони Ромеро.

По его словам, внесение в список "северокорейцев и небольшой группы венесуэльских чиновников" не влияет на "антимусульманскую направленность" закона.

"Мы снова увидимся с президентом Трампом в суде" — добавил правозащитник.