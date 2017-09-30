Смета на ремонт Биг-Бена выросла вдвое

2017-09-30 12:29 | www.oxu.az | 6

Власти британской столицы недооценили стоимость ремонта известных всему миру часов Биг-Бен.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс», согласно первоначальным оценкам, Лондон планировал уложиться в 29-45 млн фунтов стерлингов.

Однако теперь мэрия уверена, что часовой башне потребуется более сложный и обширный ремонт. На него по новой смете потребуется не менее 61 млн фунтов.

В связи с реконструкцией достопримечательность может «замолчать» до 2021 года.

Рабочим предстоит заменить циферблат и часовой механизм, залатать трещины в кирпичной кладке, а также починить поржавевшую кровлю.