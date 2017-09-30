Смета на ремонт Биг-Бена выросла вдвое

2017-09-30 12:29 | www.oxu.az | 6
Власти британской столицы недооценили стоимость ремонта известных всему миру часов Биг-Бен.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс», согласно первоначальным оценкам, Лондон планировал уложиться в 29-45 млн фунтов стерлингов.
Однако теперь мэрия уверена, что часовой башне потребуется более сложный и обширный ремонт. На него по новой смете потребуется не менее 61 млн фунтов.
В связи с реконструкцией достопримечательность может «замолчать» до 2021 года.
Рабочим предстоит заменить циферблат и часовой механизм, залатать трещины в кирпичной кладке, а также починить поржавевшую кровлю.