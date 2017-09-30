На территории Азербайджана вновь ожидается нестабильная погода

2017-09-30 12:31 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, умеренный северо-западный ветер днем иногда усилится. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15°, днем 16-19°, в Баку ночью 13-15°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 70-80%.

С 2 октября до полудня 4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Северо-западный ветер в отдельных местах усилится.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако после полудня в некоторых районах будут грозы и дожди. Возможен град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 15-19°, в горах ночью 2-6°, днем 6-10° тепла.

Со второй половины дня 1 октября до 5 октября на территории Азербайджана вновь ожидается нестабильная погода, будут грозы и дожди, возможен град, которые в высокогорных районах могут перейти в снег и мокрый снег. Подует порывистый западный ветер. Уровень воды в реках может повыситься.