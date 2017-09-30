Любое лицо за незаконное посещение Нагорного Карабаха будут объявлено в международный розыск - генпрокурор

2017-09-30 12:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Граждане Турции, посетившие оккупированные территории Азербайджана, известны своей проармянской позицией, поддерживают Курдскую рабочую партию, пропагандируют создание независимого курдского государства, сказал в субботу журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

По его словам, позиция этих лиц не является позицией Турции.

"В отношении лиц, незаконно посетивших Нагорный Карабах, будут возбуждаться уголовные дела, и их розыск будет вестись во всех странах", - сказал Гаралов.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу незаконно посетили территорию Азербайджана – Нагорный Карабах, оккупированный армянскими вооруженными силами.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Они объявлены в межгосударственный розыск.

В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

(Автор: Самир Али)