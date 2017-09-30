В 2018 году планируется подписание Конвенции о правовом статусе Каспия

2017-09-30 12:35 | www.trend.az | 4

Внешняя политика на каспийской границе стала еще более активной. Такое заявление сделал Игорь Братчиков, специальный представитель Президента России, посол по особым поручениям МИД РФ, прибывший для участия в третьем Каспийском медиа форуме, проходящим в Астрахани, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каспийское направление российской внешней политики сейчас активизируется. Те, кто отслеживает новости, видят, что эта тема фигурирует и в переговорах нашего президента, и в переговорах министра иностранных дел, когда они встречаются с коллегами из прикаспийских государств», - заявил Игорь Братчиков.

Он отметил, что в 2018 году в Казахстане на встрече с представителями МИД стран Прикаспия планируется подписание Конвенции, которая подведет черту в вопросе определения правового статуса Каспийского моря.

По словам посла по особым поручениям, «одной из целей данной встречи будет подведение черты под долгими переговорами о правовом статусе Каспийского моря».

«Мы рассчитываем, что в Казахстане в следующем году Конвенция будет подписана», - сказал Игорь Братчиков.