В Азербайджане вновь ожидается нестабильная погода

2017-09-30 12:36 | www.oxu.az | 4

В воскресенье, 1 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будем пасмурно, утром и вечером местами возможны дожди.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, умеренный северо-западный ветер днем временами усилится. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15, днем 16-19, в Баку ночью 13-15, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 70-80%.

Со 2 октября до полудня 4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Северо-западный ветер в отдельных местах усилится.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако после полудня в некоторых районах будут грозы и дожди. Возможен град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 15-19, в горах ночью 2-6, днем 6-10 градусов тепла.

Со второй половины дня 1 октября до 5 октября на территории Азербайджана вновь ожидается нестабильная погода, будут грозы и дожди, возможен град, которых в высокогорных районах может перейти в снег и мокрый снег. Подует порывистый западный ветер. Уровень воды в реках может повыситься.