Генерал: Проведение церемоний в день Ашура вне специально отведенных мест допущено не будет

2017-09-30 12:44 | www.oxu.az | 4

«Завтра в Баку в связи с церемониями, посвященными Дню Ашура, будут усилены меры безопасности».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил замначальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров.

По словам Багирова, в местах проведения соответствующих мероприятий с целью обеспечения общественного порядка и безопасности будут приняты меры безопасности.

«Как и в предыдущие годы, в этом году для обеспечения общественного порядка 1 октября столичная полиция будет работать в усиленном режиме», - сказал он.

Генерал также отметил, что в целях обеспечения общественной безопасности ко всем мечетям и местам поклонения, расположенным на территории Баку, будут направлены дополнительные наряды полиции.

«Вмешательство в места проведения религиозных обрядов исключено. Однако проведение церемоний и уличных шествий вне специально отведенных для этого мест допущено не будет», - предупредил Багиров.