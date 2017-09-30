Армения опасается негативного влияния антироссийских санкций США на союзников Кремля

2017-09-30 12:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Судя по нагнетанию ситуации с антироссийскими санкциями США, Армения опасается их негативного влияния на союзников Кремля в целом и на сам Ереван в частности.

Накануне президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Рекса Тиллерсона исполнителем принятого месяц назад закона о санкциях против России. Этот закон предусматривает, что не позднее чем через 180 дней после даты его вступления в силу министр финансов совместно с директором национальной разведки и государственным секретарем представляет в соответствующие комитеты Конгресса подробные отчеты о ведущих политических деятелях РФ, включая сведения об их «близости» к правящему режиму и размере личных состояний; оценке источников их доходов, включая членов семей (в том числе супругов, детей, родителей, братьев и сестер), в том числе активы, инвестиции, другие бизнес-интересы, а также информацию по офшорам; выявлении бизнес-связей этих лиц за пределами РФ.

Правда, какие именно санкции будут применены к лицам, о которых идет речь выше, неизвестно, однако то, что часть из них, несомненно, окажется связана с Арменией, очевидно уже сейчас.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уже предупредили, что США пытаются раскачать ситуацию в России – как в самой стране, так и через страны бывшего СССР. Понятно, что одной из самых первых стран будет как раз форпост России на Южном Кавказе - Армения, большой процент экономики которой завязан на российских капиталах.

В самой России, от которой финансово зависит Армения, ситуация в экономике сегодня оставляет желать лучшего. Буквально в последние несколько дней заявили о начале процедуры банкротства двух крупных российских банков – "Открытие" и "Бин-банк", а также одной из крупнейших авиакомпаний – "Вим-авиа". Понятно, что экономическое цунами в российской экономике не сможет не затронуть и Армению.

Все это время, пока отношения между Россией и США накаляются до предела, Армения заявляет о полной поддержке властей России и говорит о дальнейшем укреплении связей. Однако зная характер армян, будет совсем не удивительно, если они предадут Москву в самый последний момент. Возможно, это произойдет уже в ноябре на саммите в Брюсселе, где Ереван может договориться о новом содержании соглашения с ЕС, не одобренного Кремлем.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)