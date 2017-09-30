Австралийская домохозяйка выгнала из дома двух змей шваброй – ВИДЕО

2017-09-30 12:50 | www.oxu.az | 4

Жительница австралийского города Байфилд Петрина Мерфи обнаружила, что в ее ванную комнату пробрались два питона. Женщина не растерялась и прогнала змей при помощи обычной швабры, передает Oxu.Az со ссылкой на The Sun,

Сначала змеи ползали по крыше дома, на полупрозрачном люке над ванной комнатой. Они шумели и мешали Мерфи и ее сыну. Чтобы избавиться от рептилий, австралийка сначала открыла люк, а после того как змеи упали в душевую кабину, выпроводила их на улицу.

"Я просто рада, что моя душевая теперь чистая", - рассказала женщина.