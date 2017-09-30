Правозащитники подадут в суд на Белый дом из-за указа Трампа

2017-09-30 13:00 | www.oxu.az | 4

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) оспорит в суде новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, передает Oxu.Az со ссылкой н РИА Новости.

Ранее Белый дом расширил список стран, для граждан которых действуют ограничения на въезд в США. В новый перечень внесли Венесуэлу, КНДР и Чад. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены в том числе и для тех, у кого есть доказанная связь с жителями США.

Вашингтон утверждает, что указанные государства нарушают протоколы, касающиеся идентификации лиц и обмена информацией.

«Новейший запрет президента Трампа остается антимусульманским по своей сути и дискриминирует людей по национальному признаку, что противозаконно», - заявил исполнительный директор ACLU Энтони Ромеро.

По его словам, внесение в список «северокорейцев и небольшой группы венесуэльских чиновников» не влияет на «антимусульманскую направленность» закона.

«Мы снова увидимся с президентом Трампом в суде», - добавил правозащитник.