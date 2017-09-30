Сторонники отделения Каталонии провели последний перед референдумом митинг

2017-09-30 13:10 | www.oxu.az | 4

Десятки тысяч сторонников независимости Каталонии вышли по всему региону на последние перед намеченным на воскресенье референдумом митинги, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

Глава автономии Карлес Пучдемон, выступая в Барселоне, заявил, что он не сомневается в том, что Каталония в эти выходные сделает первый шаг на пути к независимости.

"Друзья, победа неизбежна. Давайте наденем праздничную одежду в воскресенье и пойдем менять историю", - заявил он.

Между тем, официальный Мадрид направил в регион тысячи полицейских, пытаясь не допустить проведения референдума. Им предписано проследить за тем, чтобы социальные и общественные учреждения не использовались в качестве мест для голосования. Уже конфисковано огромное количество документов и материалов, посвященных плебисциту.

Google по требованию суда удалил специальное приложение, которое указывало ближайшие места для голосования. Те же, кто успел скачать приложение, продолжают им пользоваться.

Суды также запретили плебисцит в Каталонии, но местные власти твердо намерены провести референдум в регионе, где проживает около 7,5 млн человек. Как ожидается, в воскресенье откроется более двух тысяч участков для голосования.

Как напоминает ВВС, у Каталонии есть свой язык и богатая культура, ей предоставлены широкие права автономии, но каталонцы не считаются отдельной нацией. Сепаратистские настроения в регионе сильны как никогда за последние пять лет, но при этом на местных выборах 2015 года партии, выступающие за единую Испанию, получили внушительные 40% голосов.

В Каталонии проживает примерно 16% населения Испании. Около 25,6% испанского экспорта приходится на произведенные в Каталонии товары. 19% испанского ВВП обеспечивает именно эта автономия. В Каталонию направляется 20,7% иностранных инвестиций. Долг Каталонии составляет 35,3% ВВП.