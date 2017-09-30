Самолеты спецотряда "Россия" вернули в Москву из Турции 320 пассажиров "ВИМ-Авиа"

2017-09-30 13:05 | www.trend.az | 4

Два самолета Ту-214 Специального летного отряда (СЛО) "Россия" доставили в Москву из турецкой Анталии 320 пассажиров "ВИМ-Авиа". Как передает ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, борты приземлились во Внуково-1 в ночь на субботу.

"Самолеты отправились в пятницу из Москвы только с членами экипажей, загрузив горячее питание, положенные по стандартам для четырехчасового полета. Забрав пассажиров в Анталии, они сразу же вылетели обратно", - сказала она. Крылова заверила, что СЛО "Россия" готов продолжить помогать с возвращением пассажиров "ВИМ-Авиа".

Крылова напомнила, что отряд по поручению президента РФ принял участие в возвращении на родину россиян, которые не могли покинуть Турцию из-за отмены полетов авиакомпании "ВИМ-Авиа". По ее словам, управляющий делами Александр Колпаков в пятницу распорядился выделить на эти цели два борта.

Специальный летный отряд "Россия" обеспечивает перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России, среди которых - президент, премьер-министр, главы Совета Федерации и Госдумы, председатель Конституционного суда, генпрокурор, глава Следственного комитета.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".