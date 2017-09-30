КНР и США обсудили визит Трампа в Китай

2017-09-30 13:07 | www.trend.az | 4

Глава МИД Китая Ван И и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в субботу обсудили предстоящий визит в КНР американского президента Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Тиллерсон в субботу прибыл в китайскую столицу с официальным визитом, в рамках которого у него также запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и членом Госсовета КНР Ян Цзечи, курирующим международные вопросы.

Подробностей встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран пока не сообщают, однако ранее отмечалось, что в Пекине Тиллерсон помимо подготовки визита Трампа намерен обсудить проблему Корейского полуострова и торгово-экономические отношения двух государств.