В США три человека погибли в ДТП с медведем

2017-09-30 13:15 | www.oxu.az | 6

В США в результате ДТП с медведем погибли три человека. Трагедия произошла на трассе I-70 в округе Гарфилд в американском штате Колорадо, передает Oxu.Az со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что при столкновении машины со зверем погибли пожилой 63-летний человек, 15-летний подросток и семилетний ребенок. Инцидент произошел в 03:30 по местному времени (17:30 мск).

Всего, как уточняется, в машине находились семь человек. Все они — жители города Ньюкасл в штате Вайоминг. Четверо из пострадавших были госпитализированы.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии.