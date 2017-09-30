Азербайджанские актеры примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи (ФОТО)

2017-09-30 13:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Пять актеров Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна вошли в состав делегации Азербайджана на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи (Россия) с 14 по 22 октября, сообщил Trend Life актер театра Олег Амирбеков. Визит организован при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Среди актеров также Мурад Мамедов, Мария Дубовицкая, Егяна Гусейнли и Теймур Рагимов.

"В делегации от нашей страны представлена талантливая молодежь в области культуры и искусства, науки, образования, представители студенческих и молодежных организаций. В рамках фестиваля с 14 по 17 октября также пройдет региональная программа – около двух тысяч иностранных участников отправятся в 15 регионов России, от Калининграда до Владивостока. Конкурс на региональную программу был очень высокий. Мне выпала возможность посетить Красноярск, в котором для участников подготовлена интересная дискуссионная, культурная и экскурсионная программа. После этого прилечу в Сочи, где вместе с членами нашей делегации, а также моими коллегами примем участие в основной программе фестиваля. От имени коллег хочу также выразить признательность директору нашего театра Адаляту Гаджиеву за возможность принять участие в фестивале в разгар театрального сезона - ведь все пять артистов активно заняты в репертуаре театра", - сообщил Trend Life Олег Амирбеков.

Основные цели фестиваля - консолидация молодежного мирового сообщества вокруг идей мира, солидарности и социальной справедливости, укрепление международных молодежных связей, а также развитие межнационального и межкультурного молодежного взаимодействия.

Участниками фестиваля станут более 20 000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 150 стран мира, среди которых лидеры молодежных НКО и политических партий, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые преподаватели вузов, молодые ученые, лидеры студенческого самоуправления, а также молодые соотечественники за рубежом и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Программа фестиваля предполагает разнообразные площадки, в том числе панельные дискуссии и открытые лектории на актуальные темы молодежной политики и международных отношений, спортивные состязания, а также целый ряд культурных и творческих мероприятий. Предварительно, ключевыми темами мероприятия станут: «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность».

(Автор: Вугар Иманов)