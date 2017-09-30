Азербайджан пресекает незаконный ввоз оппозицией денег, полученных от зарубежных покровителей

2017-09-30 13:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Представители некоторых НПО в Азербайджане, называющих себя оппозицией, получают деньги от своих покровителей в других странах и пытаются потом незаконно ввезти их в Азербайджан, что в соответствующем порядке предотвращается.

Об этом журналистам в субботу сказал генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

«Я неоднократно заявлял, что НПО, различные газеты, называющие себя оппозицией, должны уважать законы Азербайджана. В своей деятельности они не должны нарушать требования ни налогового, ни таможенного законодательства. Так как оппозиция, НПО не могут получать деньги от своих зарубежных покровителей внутри страны, они получают эти деньги в других странах и пытаются потом незаконно ввезти их в Азербайджан. Мы же предотвращаем это», - сказал Гаралов.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)