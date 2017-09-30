В Турции при столкновении с курдами погибли четыре силовика

2017-09-30 13:42 | www.oxu.az | 4

На востоке Турции в провинции Агры во время операции против членов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли два турецких военнослужащих и два сотрудника службы безопасности.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Anadolu.

По словам губернатора провинции Сулеймана Эльбаны, в ходе операции еще восемь сотрудников службы безопасности получили ранения.

Сообщается, что операция против РПК началась после того, как курды убили трех мигрантов и ранили еще семерых.

С.Б.

