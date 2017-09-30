Газели и мейхана Алиаги Вахида в театральных миниатюрах – незабываемые эмоции (ФОТО)

2017-09-30 13:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошел литературно-художественный вечер “Böyük Füzulimizin yadigarı mən özüməm” (Я – наследник великого Физули), посвященный памяти видного представителя азербайджанской литературы, заслуженного деятеля искусств, поэта Алиаги Вахида , сообщает Trend Life.

На концерте прозвучали музыкальные композиции, написанные на газели Алиага Вахида, представленные в очень интересных театральных миниатюрах.

Алиага Вахид (1895-1965) - продолжатель традиций Физули, был выдающимся представителем жанра газели в литературе Азербайджана. Патриотизм, гражданственность, героизм, любовь... Все это описывал и воспевал в своих произведениях великий поэт Алиага Вахид, основоположник современного жанра газели - мейханы. Его газели выделяются простотой поэтического языка, народностью и благозвучием. Вахид, которого называли "Газельхан", был и блестящим знатоком классической поэзии Востока, мастерски переводил на азербайджанский язык бессмертные произведения Низами, Хагани, Фелеки, Хафиза, Навои и других классиков.

В сопровождении ансамбля народных инструментов имени Ахмеда Бакиханова Азербайджанского телевидения и радио (художественный руководитель – народный артист Мохлет Муслимов), выступят народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы, заслуженные артисты Бейимханым Велиева, Бабек Нифталиев, Илькин Ахмедов, исполнители мугама Эльнур Зейналов, Абгюль Мирзалиев, Сабина Арабли, Камила Набиева, Миралам Мираламов, Нигяр Шабанова, Гусейн Меликов, Гюльнар Гудретли, Мухаммед Наджафов, Вафа Везирова и Алмаханым Ахмедли. Вежущим вечера был секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт и писатель Ильгар Фахми.

Выступление артистов и музыкантов, подарившим незабываемые эмоции, было встречено овациями зрительного зала

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Ализаде)