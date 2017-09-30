Визит Президента Ш.Мирзиеева в Кыргызстан снял много вопросов

2017-09-30 13:40 | www.trend.az | 5

"Первый государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызскую Республику, который состоялся 5-6 сентября текущего года, поистине стал историческим событием для наших двух народов", - заявил посол КР в Узбекистане Данияр Сыдыков на очередном заседании Международного пресс-клуба, передает КНИА «Кабар»

Он отметил, что на самом деле визит снял практически многие вопросы и открыл новую эру в отношениях двух братских народов.

«Нельзя не отметить историческое значение тех достигнутых договоренностей в ходе Самаркандской встречи в декабре прошлого года, в ходе рабочего визита Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, которые заложили основу именно сегодняшних взаимоотношений и это встреча совпала с юбилейной датой договора "О Вечной дружбе между Кыргызстаном и Узбекистаном", который был подписан в декабре 1996 года», отметил он.

По его словам, тогда Президент Кыргызстана А.Атамбаев обратился к Президенту Узбекистана Ш.Мирзиееву и сказал: «Давайте вдохнем жизнь в этот документ». Подписанный договор о границе в ходе визита Президента Узбекистана в Кыргызскую Республику по своему историческому значению он равнозначен этому договору о Вечной дружбе, подчеркнул Д. Сыдыков.

Во время госвизита главы Узбекистана в Кыргызстан в Бишкеке были подписаны порядке 15 документов, они закладывают новую основу и раскрывают новые наши возможности, сказал посол.

Отвечая на вопрос, как кыргызстанцы восприняли подписание соглашения о госграницах, Посол лаконично ответил: народ на самом деле долго ждал этого.

«В рамках визита мы открыли пропуской пункт «Достук-Автодорожный», там был уникальный праздник, который практически был равнозначным празднованию Дня независимости. То, что сегодня происходит, тот дух который задан, та воля политическая, которая проявлена нашими президентами говорит о том, что у нас иного пути нет», - резюмировал глава кыргызской дипмиссии в Ташкенте.