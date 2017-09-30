Движение поездов в провинции Сычуань ограничили после землетрясения

2017-09-30 13:48 | www.trend.az | 5

Движение поездов в китайской юго-западной провинции Сычуань в субботу частично приостановлено после землетрясения магнитудой 5,4, говорится в микроблоге Weibo железнодорожного управления города Чэнду, передает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу в 14.14 по местному времени (09.14 мск) близ города Гуанъюань уезда Цинчуань. Очаг залегал на глубине 13 километров.

После землетрясения было приостановлено движение скоростных поездов между городами Чэнду и Чунцин. Также поезда остановлены на участке от Чэнду до городов Гуанъюань и Цзянъю.

Технические специалисты в настоящий момент осуществляют проверку железнодорожного полотна и соответствующей инфраструктуры, чтобы избежать инцидентов и обеспечить безопасность пассажиров.

Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения к настоящему моменту не поступала.