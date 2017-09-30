Создание экспортоориентированных промпредприятий - одна из главных задач Азербайджана - замминистра

2017-09-30 13:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Развитие промышленности и создание конкурентоспособных экспортоориентированных промышленных предприятий является одной из главных задач правительства Азербайджана, сказал в субботу журналистам заместитель министра экономики Ниязи Сафаров в ходе церемонии запуска завода по производству пластиковых окон и дверей компании Accopen.

"Сегодня мы присутствуем на открытии завода по производству пластиковых окон и дверей компании Accopen, входящий в строительно-инвестиционную промышленную корпорацию Aккord. Это предприятие было создано в рамках политики развития промышленности в Азербайджане. Компания создана полностью за счет частных инвестиций и при поддержке государства", - сказал замминистра.

По его словам, объем инвестиций в строительство завода составил 3,9 миллиона манатов.

"Предприятие будет производить пластиковые профили, а на втором этапе - готовые окна и двери. В результате постоянной работой будут обеспечены 59 человек. Создание подобных предприятий в бакинских селах и на Абшероне в целом послужит развитию промышленности в стране и увеличению занятости в данной сфере", - сказал Сафаров.

Как в свою очередь отметил главный исполнительный директор Aккord Бюрхан Гамидов, данный завод стал четвертым введенным в эксплуатацию предприятием корпорации за последние три года.

"Несмотря на то, что Aккord является в основном строительной компанией, за последние годы мы проводим большую работу по развитию производства. За последние три года мы ввели в эксплуатацию четыре завода, на которых создано свыше 1000 постоянных рабочих мест. Продукция, производимая на этих заводах, пользуется большим спросом как на территории Азербайджана, так и в странах ближнего зарубежья", - сказал Гамидов.

Строительство нового завода Accopen стартовало в ноябре 2015 года. На первом этапе территория завода составляет шесть гектаров, но в дальнейшем будет увеличена до 10 гектаров. Производственная мощность завода составляет 2,5 тысячи тонн PVC-профилей в год.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)