Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY ve Kazakistan'ın Kızılorda Valiliği işbirliğinde "4. Korkut ve Büyük Bozkır Müziği Uluslararası Festivali" düzenlendi

2017-09-30 13:56 | www.trend.az | 1

Türk halklarının zengin, kendine özgü folklorunun tanıtılması, milli müzik sanatının geliştirilmesi ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla 27-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Kızılorda'da düzenlenen festivale Azerbaycan, Çin, İngiltere, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Başkurdistan (RF), Saha-Yakut (RF), Tataristan (RF), Tıva (RF) ve Türkiye'den 80'ni aşkın bilim adamı, folklor uzmanı ve sanatçı katıldı.

Festival kapsamında "Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Efsaneleri, Hikayeleri ve Besteleri" konulu uluslararası bilimsel-teorik konferansı yapıldı. Konferansta açılış konuşmasını yapan Kızılorda Valisi Krımbek Kuşerbayev, festivalin Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in himayesinde, Kızılorda Valiliği ve TÜRKSOY'un desteğiyle düzenlendiğini vurgulayarak, Devlet Başkanı Nazarbayev’in entegrasyon girişimleriyle birlikte Türk devletleri arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştiğini ve daha da güçlendiğini kaydetti.

Kızılorda'nın N. Bekejanov Müzikal Drama Tiyatrosunda yapılan festival açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Dede Korkut'un mitolojik kişiliğinin yanısıra Türk Dünyasının ortak değeri ve bilgelik simgesi olduğunu vurguladı. Kaseinov, halk ozanı kimliğiyle de öne çıkan Dede Korkut'un günümüzde bütün dünyada kullanılan yaylı çalgıların ecdadı sayılacak 'Kopuz'un da yaratıcısı olduğunu dile getirdi.

Türk Dünyasının folklor uzmanları, bilim adamları ve müzisyenler tarafından atölye çalışmaları ve konferansların düzenlendiği festivalde sahne alan sanatçılar izleyicilere Türk folklorundan eşsiz örnekler sergiledi. Özbek "sırnay" ve "doyra"sı, Tatar "garmon"u, Kırgız "komuz" ve "kıl kıyak"ı, Azerbaycan "tar"ı ve "kemança"sı gibi çalgılarda icra edilen ezgiler Kazakistanlı sanatseverler tarafından beğeniyle dinlenerek büyük alkış topladı.