Китай и Греция установили прямое авиасообщение

2017-09-30 14:00 | www.trend.az | 5

Между Китаем и Грецией установлено прямое авиасообщение: в субботу в Афины прибыл первый прямой рейс из Пекина – самолет Airbus 330-200 авиакомпании Air China приземлился в Международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса в 8.15 утра, передает РИА Новости.

Ранее рейсы из Китая в Грецию шли через Москву, Стамбул или Арабские Эмираты.

Китайская авиакомпания будет летать в Афины дважды в неделю – в среду и в субботу, продолжительность полета 10,5 часов.

В Греции надеются, что прямое авиасообщение значительно повысит поток туристов из Китая.