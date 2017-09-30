В Нью-Йорке показали метро будущего – ВИДЕО

2017-09-30 14:13 | www.oxu.az | 4

Американская транспортная компания Metropolitan Transportation Authority (MTA) представило видео, в котором показано, как будут выглядеть вагоны метро, станции и автобусные остановки Нью-Йорка после установки цифровых экранов для показа рекламы.

Как передает Oxu.Az, ролик опубликован на YouTube-канале MTA.

Проект является частью мероприятий по обновлению транспортной системы города. Всего будет размещено около 50 тысяч дисплеев, которые будут находиться в поездах, на платформах станций, подземных переходах, а также вдоль пригородных железных дорог. Кроме рекламы экраны будут показывать время прибытия транспорта.

С.Б.

