При взрыве в Афганистане пострадали девять человек, в том числе двое детей

2017-09-30 14:05 | www.trend.az | 4

По меньшей мере девять мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в одном из районов провинции Каписа на востоке Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Представитель полиции сообщил, что инцидент произошел в субботу утром на территории рынка: сработало устройство, установленное на мотоцикле. По его словам, пострадавших было трое.

Однако представитель губернатора провинции привел другие данные, сообщив о девяти раненых.