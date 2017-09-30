Болельщик «Арсенала» назвал сына Арсеналом

2017-09-30 14:24 | www.oxu.az | 4

Болельщик лондонского «Арсенала» Астрит Дервишай назвал своего новорожденного сына Арсеналом, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Goal.com.

Фанат из Косово объяснил, что такой выбор обусловлен большой любовью к «канонирам». При этом его дочь, которая родилась три года назад, зовут Арсена. По словам Дервишая, который поддерживает лондонцев в течение 20 лет, его жена не была против таких имен для детей.

Болельщик отметил, что они с супругой больше не собираются заводить детей.

В феврале 2015 года пара из США назвала своего новорожденного ребенка Малкин Кросби в честь хоккеистов клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби.

«Арсенал» — 13-кратный чемпион Англии. Также команда 13 раз побеждала в национальном Кубке. В 2006 году подопечные Арсена Венгера выходили в финал Лиги чемпионов, где проиграли испанской «Барселоне».

С.Б.

