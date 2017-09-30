В органах прокуратуры Азербайджана стало больше молодых сотрудников - генпрокурор

2017-09-30 14:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане значительно выросло число молодых сотрудников прокуратуры, и в настоящее время они составляют 65 процентов об общего числа сотрудников.

Об этом говорится в статье генерального прокурора страны Закира Гаралова, опубликованной в газете «Азербайджан».

В статье Гаралов отмечает, что в целом с 2002 года в координации с Госкомиссией по приему студентом (Государственным экзаменационным центром) в условиях полной гласности и прозрачности и при участии представителей госструктур, общественности и международных организаций, а также СМИ было проведено 10 конкурсов по приему на работу в органы прокуратуры Азербайджана и семь конкурсов по приему на работу в органы прокуратуры Нахчыванской АР.

В результате этих конкурсов 780 кандидатов были приняты на службы в органы прокуратуры. Отмечается, что до реформ количество работников прокуратуры в возрасте до 30 лет составляло три процента. После же начала приема на службу в органы прокуратуры посредством конкурса их численность значительно возросла и в настоящее время составляет 65 процентов.

В статье также говорится, что в прошлом году 294 работника органов прокуратуры были перемещены с одного места работы на другое. 105 из них, получив положительную характеристику своей деятельности, были повышены в должности, среди 156 произошли горизонтальные перемещения, то есть без изменения должности и выполняемых обязанностей, и 33 были понижены в должности по различным причинам.

59 сотрудников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности. 40 из них был объявлен выговор и строгий выговор, три человека были понижены в должности, восемь – освобождены от занимаемой должности, четверо – уволены из органов прокуратуры и четверым было сделано предупреждение.

Закир Гаралов сообщил, что в прошлом году в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре поступило 6571 обращение граждан, на основе семи из них были возбуждены уголовные дела по различным статьям УК. Было завершено следствие по 180 уголовным делам в отношении 232 лиц, и соответствующие дела были направлены в суд.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)