Председатель КНР провел встречу с Рексом Тиллерсоном : СМИ

2017-09-30 14:20 | www.trend.az | 4
Председатель КНР Си Цзиньпин принял в субботу госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Предполагается, что в ходе переговоров, детали которых не оглашаются, обсуждалась проблема Корейского полуострова и ожидаемый в ноябре визит в КНР американского президента Дональда Трампа.
"В настоящий момент самое важное событие в наших двусторонних отношениях - ноябрьский визит в Китай лидера Соединенных Штатов", - приводит агентство Синьхуа слова Си Цзиньпина.
Тиллерсон прибыл в Пекин в субботу и также планирует встретиться с членом Госсовета КНР Ян Цзечи, ранее с американским дипломатом побеседовал министр иностранных дел Китая Ван И.