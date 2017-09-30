Председатель КНР провел встречу с Рексом Тиллерсоном : СМИ

2017-09-30 14:20 | www.trend.az | 4

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в субботу госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Предполагается, что в ходе переговоров, детали которых не оглашаются, обсуждалась проблема Корейского полуострова и ожидаемый в ноябре визит в КНР американского президента Дональда Трампа.

"В настоящий момент самое важное событие в наших двусторонних отношениях - ноябрьский визит в Китай лидера Соединенных Штатов", - приводит агентство Синьхуа слова Си Цзиньпина.

Тиллерсон прибыл в Пекин в субботу и также планирует встретиться с членом Госсовета КНР Ян Цзечи, ранее с американским дипломатом побеседовал министр иностранных дел Китая Ван И.